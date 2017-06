Os visitantes do parque temático Alton Towers Resort, em Inglaterra, que, esta terça-feira, decidiram experimentar a montanha russa Smiler não ganharam para o susto. Uma avaria técnica levou a que ficassem presas durante 45 minutos numa subida.

Nas redes sociais, os visitantes do parque temático publicaram várias fotografias da montanha russa Smiler parada, onde era visível ver-se as pessoas presas numa subida vertiginosa.

A montanha russa Smiler teve um custo de 18 milhões de euros, é feita de aço inoxidável e conta com 14 circuitos. A Smiler detém o recorde mundial para o maior número de loopings numa montanha russa.

A sua inauguração, em 2013, foi assombrada por problemas técnicos. Em 2015, uma carruagem com pessoas colidiu com outra carruagem de teste causando vários feridos.

O porta voz da Alton Towers disse que a paragem se deveu a uma falha técnica e que a montanha russa fez aquilo que deveria de fazer e parou.

“O Smiler experimentou uma paralisação temporária como resultado de um sensor que deteta um problema técnico menor. Em nenhum momento, a segurança foi colocada em causa.”

Eugene Prokudin tirou vários vídeos da falha técnica, no parque temático Alton Towers.

And that's what you don't want to happen with your cart when you're stuck at 90deg (look at the right one) pic.twitter.com/Z9n9a3jRL3