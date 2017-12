Uma mulher de 24 anos foi detida por atirar sementes de abóbora ao ex-marido e pai da sua filha, às quais ele é alérgico. A situação ocorreu na província de Castellón, em Espanha, no passado dia 21 de novembro, no mercado da cidade.

Brian Barberá, de 23 anos, afirma que a ex-mulher tinha conhecimento da alergia a estes frutos secos.

"Ela veio à minha banca e ameaçou-me. Atirou-me à cara pevides que tinha dentro de um saco, às quais eu sou alérgico. Ela sabia da minha alergia, foi-me detetada há já algum tempo", contou Brian ao El País.

Após o incidente, Brian retomou o trabalho, confessando ter ficado bastante nervoso. Contou que a ex-mulher voltou a segui-lo e a atirar-lhe pevides.

"Começaram-me a picar os olhos e fiquei com a cara inchada. Pedi ao segurança que a tirasse dali e fui a correr ao médico", acrescentou Brian ao El País.

O homem foi socorrido no centro de saúde mais perto do mercado, onde foi controlada a reação à alergia.

"A minha sorte foi que não respirei nem abri a boca enquanto ela me atirava as pevides", afirmou Brian ao El País.

Brian assegurou que basta ingerir um destes frutos secos para que a sua garganta incha e que comece a ter dificuldades em respirar.

O trabalhador do mercado com a banca vizinha à de Brian testemunhou os eventos e corroborou a história. Garantiu que a mulher veio atrás do seu colega com um saco na mão cheio de sementes de abóbora e que as começou a atirar. Juan assistiu ainda à reação alérgica provocada pelos frutos.

"As câmaras de vigilância do mercado, uma delas mesmo por cima da banca de Brian, gravaram tudo", avançou Juan ao El País.

Quando regressou do centro de saúde, Brian retomou o trabalho na sua banca do mercado. Depois, deslocou-se até à polícia para apresentar queixa da ex-mulher. Esta foi detida no mesmo dia, mas acabou por ficar a aguardar julgamento pelo crime de lesão em liberdade.

A acusada, anteriormente, tinha pedido uma ordem de restrição a Brian, por alegados maus-tratos. O jovem desmente que alguma vez tenha agredido a ex-mulher, afirmando que essa foi a razão pela qual o casal se afastou e que tudo terminou num divórcio.