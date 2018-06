Um agente do FBI fora de serviço baleou acidentalmente uma pessoa enquanto brilhava numa pista de dança num bar em Denver, nos Estados Unidos da América. O agente decidiu fazer um salto mortal, que acabou manchado por um disparo acidental.

A cena, que foi captada em vídeo e se tornou viral nas redes sociais, mostra o agente a dançar com grande entusiamo perante o olhar de dezenas de outros clientes do estabelecimento. Enquanto faz furor na pista de dança, o agente, que não foi identificado, faz um salto mortal e a arma acaba por lhe cair das calças. Quando a vai apanhar, o homem dispara acidentalmente o gatilho e acaba por sair do local de mãos no ar.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ

— Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 de junho de 2018