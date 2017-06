Um passageiro que viajou na companhia aérea grega, Aegean Airline, esta quarta-feira, ficou surpreendido com a refeição que lhe foi apresentada. O homem que pediu com antecendência uma refeição vegetariana acabou por ter para comer apenas vegetais crus. .

A fotografia da refeição foi colocada pelo passageiro no Reddit. Pode ver-se vegetais laminados, uma faca e um garfo e onde se pode ler:

A companhia aérea já veio pedir desculpas e disse que o passageiro em questão tinha recebido a opção Raw Vegetariano, em vez do Vegetariano Oriental.

Is this the most disappointing vegetarian meal ever served on a plane? https://t.co/IhdEJDA0lr pic.twitter.com/egD0oT4aNG