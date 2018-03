Um funcionário do Aeroporto de Gatwick, em Londres, ficou gravemente feridos depois de ter ficado com um pé preso debaixo da roda de um avião na pista do aeroporto.

O incidente aconteceu esta quarta-feira e envolveu um avião russo, segundo a Sky News. Tudo terá acontecido antes da descolagem do aparelho.

O homem, responsável pelo transporte de malas dentro do aeroporto, teve de ser salvo pelos serviços de emergência.

Fomos chamados ao Aeroporto de Gatwick pelas 17.18. O paciente, um homem adulto, sofreu ferimentos graves num membro inferior e depois de ter sido assistido pela nossa equipa foi transportado para o Hospital St. George em Tooting”, confirmou o porta-voz dos serviços de emergência.

Também uma porta-voz da Dnata, a empresa de transporte de bagagem para a qual o homem trabalha, confirmou que um funcionário ficou ferido num incidente no aeroporto.

Flora Lu, que estava dentro do avião, escreveu no Twitter que membros da tripulação confirmaram que o aparelho passou por cima do pé de um funcionário.

We have been told that our plane ran over a person at takeoff from Gatwick to St Petersburg. They were trying to lift the plane. Anyone knows what happened? #Gatwick #BBC #Sun #DailyMirror pic.twitter.com/0o5tUZ5A7D — Flora Lu (@floralu_1991) March 28, 2018