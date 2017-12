Em Edimburgo, na Escócia, todos os dias é realizadao um desfile de pinguins. A parada ocorre depois de almoço, pelas 14:15, e faz as delícias de quem visita um o Jardim zoológico.

Este ano, um momento insólito foi explicado como sendo a ilustração da alegria de uma manhã de Natal. Um dos pinguius saltou entusiasticamente entre os companheiros.

O vídeo foi partilhado no Twitter e já foi visto por milhares de pessoas.

Looks like no one can contain their excitement on Christmas morning!



From all of us here at Edinburgh Zoo we hope you have a very #MerryChristmas.#HoppingMadRockhopper pic.twitter.com/dqydnIRmYW