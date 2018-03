A conjugação das condições atmosféricas que se fazem sentir no Norte de África e na Europa de Leste está a proporcionar imagens únicas. As zonas montanhosas de vários países da Europa de Leste estão cobertas de uma neve alaranjada.

Vários esquiadores têm publicado nas redes sociais imagens que mais parecem ter sido captadas em Marte.

Марс атакует 🌔 #smurygins_family_trip Uma publicação partilhada por Alina Smurygina (@sinyaya_ptiza) a 23 de Mar, 2018 às 11:55 PDT

De acordo com a Sky News, o fenómeno tem uma explicação científica: a cor alaranjada da neve terá sido provocada pela poeira vinda do Norte de África e que foi arrastada pelo vento, misturando-se com a neve que cobre montanhas da Rússia, Bulgária, Ucrânia, Roménia e Moldávia.