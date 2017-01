Um mergulhador escapou por pouco ao ataque que um tubarão quando praticava pesca submarina em Queensland, na Austrália.

Danny Henricks, de 35 anos, estava com uma câmara que acabou por registar o momento em que o animal, um tubarão-touro, se dirigiu a ele a toda a velocidade e abocanhou o material que o mergulhador tinha na mão.

Para escapar ao ataque, disparou o arpão para ferir o tubarão e, assim, conseguir sair do mar.

O sucedido abalou-o um pouco, mas o mergulhador garante que não vai deixar de praticar pesca submarina.

Definitivamente vou levar um amigo no futuro", afirmou à ABC. "Àquela profundidade, eu devia estar acompanhado. Tinha um sinal sonoro para se houvesse algum problema, mas não me teria salvado se ele me tivesse mordido."