Um bulldog inglês fêmea, de língua pendurada, foi eleito, este sábado, o cão mais feio do mundo, num concurso realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. A cadela chama-se Zsa Zsa e tem nove anos. A dona de Zsa Zsa, Megan Brainard, residente em Anoka, no estado do Minnesota, vai receber um prémio de cerca de 1.500 dólares (cerca de 1.280 euros)