Agressividade e volatilidade são as palavras de ordem para 2017, de acordo com as previsões dos geomantes de Hong Kong. Os oráculos chineses consideram que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, vai estar no seu elemento: em causa estão as características combativas do galo, animal que este ano rege o calendário lunar chinês.

O caráter impulsivo e volúvel, que caracteriza aquela ave, associado ao elemento "fogo", são um prenúncio de momentos de agitação, especialmente no mundo ocidental, explicam os mestres de Feng Shui.

O ano Chinês do Galo começa no próximo sábado. O Galo traz impulsividade, agitação, inquietação e situações desafiadoras. Por isso, 2017 com certeza não será um ano pacífico, discreto, nem passará despercebido. Pelo menos, é o que indica o Galo de Fogo, um dos animais mais barulhentos e energeticamente espaçosos que rege o Ano Chinês.

"O galo gosta de lutar, adora disputas verbais, é combativo", disse à AFP a geomante Thierry Chow, que pratica a adivinhação na ex-colônia britânica que em 1997 regressou para domínio chinês.

A posse do novo presidente dos EUA, a 21 de janeiro, originou confrontos entre manifestantes anti-Trump e a polícia em Washington. Antes mesmo de chegar à Casa Branca, Donald Trump suscitou a ira da China e fez temer uma guerra comercial entre as duas primeiras potências económicas mundiais.

Confrontos durante a posse de Donald Trump, 20 de janeiro, Washington (Foto: Reuters)

De acordo com Thierry Chow, Donald Trump vai agitar ainda mais as águas no primeiro ano de mandato.

"Haverá muitas greves e até mesmo tumultos”, afirmou.

Donald Trump nasceu no Ano do Cão, mas pode dar-se ao luxo de ser arrogante devido ao número de apoiantes e ao “bazi” pessoal, o elemento “terra” que é compatível com o elemento “fogo” que caracteriza 2017, acrescentou a especialista.

Prosperidade

A arte do Feng Shui, que significa vento e água, tem grande influência em vários países da Ásia. As pessoas seguem os seus princípios para arranjar casa ou emprego e tomar decisões, na esperança de maximizarem o próprio bem-estar, a sorte e a prosperidade.

O Feng Shui baseia-se numa filosofia antiga, de acordo com a qual todos os acontecimentos resultam de um equilíbrio subtil entre os cinco elementos que compõem o universo: o metal, a madeira, a água, o fogo e a terra.

Mulher escolhe decoração para celebrações do Ano do Galo (Foto: Reuters)

Na astrologia chinesa, o "bazi" determina as características e, desta forma, o destino de uma pessoa, em função da data e da hora exata em que nasceu.

"Este Ano do Galo vai ter todos os elementos, as pessoas, as coisas e o ambiente que o vão ajudar pessoalmente como presidente", acrescentou Thierry Chow.

“A comunicação com os céus”

Alion Yeo, famoso mestre de Feng Shui em Hong Kong, acredita que a economia dos EUA vai beneficiar do Ano do Galo por causa do elemento "metal", volátil, da ave, que também representa dinheiro e ações.

"O bazi de Trump revela que ele será bem-sucedido e que o mercado de ações dos EUA vai ter um bom desempenho em 2017", afirmou.

Mas a sorte do novo presidente norte-americano só vai durar algum tempo porque os elementos vão voltar-se contra ele nos anos seguintes.

"Vai ser um bom ano em 2017, mas isso não será o caso em 2018," Ano do Cão, advertiu Alion Yeo.

Donald Trump assina os primeiros decretos presidenciais (Foto: Reuters)

Para fazer previsões, alguns antigos mestres de Feng Shui abanavam três moedas na carapaça de uma tartaruga. Dependendo do modo como as moedas caíam, davam conselhos sobre a data mais adequada para um casamento ou a estratégia a seguir durante uma grande batalha.

Alion Yeo continua a usar as moedas, mas trocou a carapaça por uma caixa de metal.

Para ser capaz de prever o futuro, o coração do vidente deve estar “muito tranquilo”, explicou. “O poder de comunicar com os céus é um dom”, acrescentou.

Para Alion Yeo, o mundo será como "um boi doente" em 2017, com perspetivas ainda mais desfavoráveis do que no tumultuoso ano de 2016.

"Ele apenas conseguirá levantar-se para ‘pastar à sua volta’" e a Europa sofrerá particularmente com ele. O elemento "metal" do galo também representa os países ocidentais, em particular a Europa, que será submetida à pressão do "fogo", disse ainda o vidente.

O Brexit e a crise de refugiados continuará a causar estragos no Velho Continente, acrescentou por seu lado Thierry Chow, que faz previsões com base na posição das constelações.

"Não vou dizer que as coisas se vão acalmar. Este será um ano de disputas muito virulentas", vaticinou.