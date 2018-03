Um pai babado - e famoso poscaster - publicou uma imagem da filha no Twitter que se tornou viral.

Jody Avirgan mostrou a reação da bebé depois de comer pizza pela primeira vez.

A imagem tem mais de 222.000 gostos e foi partilhada por mais de 50.000 pessoas.

Como as redes sociais "não perdoam", o momento deu logo origem a vários memes.

Houve também vários pais e mães que se identificaram com a publicação de Jody. Neste caso, por exemplo, o filho teve a mesma reação quando provou panquecas com sirup pela primeira vez.

My son had the same expression the first time he had syrup on pancakes. Then he looked at me like I’d betrayed him for not giving it to him before.

— Margaret KellyMurphy (@MargaretKM) 3 de março de 2018