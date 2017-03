Abriu esta quarta-feira em Tóquio, no Japão, o primeiro hotel gerido por robôs, refere a agência EFE.

Na receção do Henn-na Hotel vão estar dois dinossauros robôs, que falam várias línguas, para receber os hóspedes.

Já nos quartos, estará um robô chamado Kátia, disponível para ajudar os hóspedes, como, por exemplo, a ligar ou desligar os aparelhos elétricos ou a dizer a previsão do tempo.

O uso de robôs permite reduzir o número de funcionários. Normalmente, são precisos 20 funcionários para o bom funcionamento de um hotel desta dimensão e este conta apenas com seis.

O Henn-na Hotel tem 100 quartos e situa-se a poucas centenas de quilómetros do centro de Tóquio.

O preço de um quarto com cama de casal pode variar entre 14 mil a 30 mil ienes, ou seja, entre cerca de 115 a 245 euros.

Este hotel foi idealizado pela empresa Huis Ten Bosch, que, em julho de 2015, abriu o primeiro Henn-na Hotel no sudeste do Japão. Esse primeiro hotel foi incluído no Livro do Guinness, por ser o primeiro hotel gerido por robôs. Tem 186 funcionários robôs e já hospedou 80 mil pessoas.

A empresa tem o objetivo de abrir um terceiro hotel deste tipo, na província de Aichi, no centro do Japão, este verão, e um quarto em Osaka, até ao final do ano.