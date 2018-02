Diz que se chama "“Howard X" e que é uma mera coincidência que se pareça tanto com o líder da Coreia do Norte. Tem aparecido várias vezes nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, e os seguranças já o expulsaram de vários recintos desportivos. Na cerimónia de abertura, até esteve com "Donald Trump"...