A polícia espanhola anda a investigar um gangue de mais de 100 pessoas que come em restaurantes e sai sem pagar a conta. O crime já aconteceu em dois estabelecimentos espanhóis.

Na semana passada, um grupo de 120 pessoas comeu e bebeu no restaurante do Hotel El Carmen, na cidade de Bembibre, Espanha, e saiu sem pagar, antes da sobremesa ser servida. Nesta semana, foi descoberto que outro restaurante, a cerca de 10 quilómetros de distância, sofreu um crime semelhante.

No primeiro caso, um grupo fez uma reserva no restaurante El Carmen, para a celebração de um batismo, e depositou 900 euros, mas acabou por consumir mais e desapareceu sem pagar. “Tudo aconteceu no espaço de um minuto. Foi algo planeado, eles saíram em debandada”, conta o proprietário Antonio Rodriguez.

Este caso é muito semelhante ao relatado por Laura Arias, proprietária do restaurante El Rincon de Pepin, um restaurante perto de Ponteferrada. Neste segundo caso, um grupo fez uma reserva para uma festa de casamento e pagou mil euros, mas acabou por consumir 10 mil euros em comida e bebidas.

“Era um grupo de 160 pessoas e desapareceram, de repente, em cerca de cinco minutos. Foi muito atípico”, explica Laura Arias, em declarações à BBC.

“Normalmente as pessoas vão saindo aos poucos e alguém vem pagar a conta. Mas eles não disseram nada, desapareceram”, acrescenta. Laura Arias diz que o mesmo grupo é responsável pelos dois crimes. “Nós conseguimos identificar pelas fotos”, explica.

Entretanto, o jornal regional espanhol Diario del Leon referiu que dois líderes do gangue já foram identificados e que a polícia está a trabalhar para perceber se há uma ligação entre os dois casos.