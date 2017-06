Oliver, um menino de apenas cinco anos, salvou o irmão, Stanley, ao vê-lo a sufocar com uma almôndega. Para isso, usou técnicas de primeiros socorros aprendidas na escola.

O incidente aconteceu em casa dos avós, em Newcastle, no Reino Unido, quando a avó se ausentou por momentos da divisão onde as crianças se encontravam.

Segundo o The Sentinel, ao aperceber-se do que estava a acontecer, o menino levantou-se da cadeira e foi ao pé do irmão, de três anos, dando-lhe três pancadas na tentativa de tirar o pedaço de almôndega.

"Quando voltei, o Oliver veio até mim e disse: 'O Stanley está doente'. Ele contou-me que se levantou da cadeira e que lhe deu pancadas nas costas. Fiquei preocupada porque achei que o Stanley estava mesmo doente, em vez de a engasgar-se", contou a avó, Angela Bevans.



A avó acabou por dizer ao menino que ele salvou a vida do irmão e que estava muito orgulhosa dele.