Carl «Foggy» Fogarty sofreu um sério acidente neste domingo saindo com várias fraturas e um pulmão perfurado. O britânico não perdeu a boa disposição e já da dama do hospital atualizou o seu estado de saúde, para descanso de todos... menos da sua mulher que não ficou nada satisfeita...

O acidente aconteceu numa prova de Dirt Quake, na Norfolk Arena, no Reino Unido. Com cinco mangas ganhas em seis corridas, o tetracampeão do mundo de Superbkes (que deixou em 2000), estava a ter um domingo em grande, até um acidente o tirar de pista e o enviar para a cama de um hospital.

«O domingo estava a mega, ganhei cinco de seis mangas. Errr, depois tive um pequeno acidente. Duas costelas partidas, um pulmão perfurado e uma omoplata fraturada. Nada muito mau de mais», afirmou Fogarty nas redes sociais, com várias expressões ilustrativas do seu estado de espírito animado.

Quem não ficou nada animada foi a sua mulher, Michaela, que o obrigou a prometer não voltar às corridas: «Obrigado a todos os que me desejam melhoras – menos a Mrs F., que nesta altura me odeia. (Eu prometi que não voltava a fazer outra corrida.)»