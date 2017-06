O Aston Martin Vantage número 98 que Pedro lamy divide com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, o filho de Niki Lauda, está na frente da categoria GTE-Am das 24 Horas de Le Mans.

Á passagem pela quinta hora de competição, o Aston Martin do piloto português, que arrancou de segundo, tem mais de 50 segundos de vantagem sobre Robert Smith, no Ferrari 488 da JMW Motorsort e mais de três minutos sobre Euan Hankey, no Aston Martin da TF Sport.

A correr na mesma categoria, mas ao volante de um Ferrari 488 GTE, o número 60 da Clearwater Racing, Álvaro Parente é 14º. O piloto do Porto acaba de entrar para o volante, substituíndo Richard Wee.

Em LMP2, o Ligier # 32 da United Autosports, que Filipe Albuquerque divide com Will Owen e Hugo de Sadeleer, ocupa a décima posição da classe, a mais de uma volta do Vaillante Rebellion, que lidera com o Oreca # 31, com Nicolas Prost ao volante.

Na categoria “rainha” LMP1, a Porsche foi a primeira a ser atrasada por problemas mecânicos, com o Porsche 919 Hybrid # 2 a descer a último depois de perder mais de uma hora em reparações.

Na frente segue o Toyota número 7, agora com Stephane Sarrazin ao volante, com uma volta de vantagem sobre o Porsche 919 número 1, que por sua vez tem 1m35s de vantagem sobre o Toyota # 8, com Anthony Davidson ao volante.

A passagem para a quinta hora de competição ficou ainda marcada pelo violento acidente que envolveu o Ferrari 488 número 82 da TDS Racing, felizmente sem consequências para o piloto.